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Россияне обстреляли Херсонскую область: пострадал мужчина, он в реанимации

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Херсонская область, Воскресенье 13 августа 2023 10:17
Россияне обстреляли Херсонскую область: пострадал мужчина, он в реанимации Фото: россияне ударили по селу Велетенское в Херсонской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия утром 13 августа снова обстреляла Херсонскую область. В результате атаки тяжелые ранения получил мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Оккупанты в 4:30 обстреляли село Велетенское Белозерской общины. В результате обстрела тяжелые ранения получил 28-летний мужчина. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

"У него диагностировали ожоги 70% тела - лица, туловища, рук, ног и дыхательных путей. Сейчас он находится в реанимационном отделении, врачи борются за жизнь пострадавшего", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Напомним, вчера россияне обстреляли Херсон и область. Российские снаряды попали в жилой дом в селе Понятовка, в результате чего травмы получил 70-летний мужчина.

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