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Росіяни обстріляли Херсонську область, є жертва

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Понеділок 29 травня 2023 16:44
Росіяни обстріляли Херсонську область, є жертва Фото: Росіяни обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Херсонська область зазнала обстрілу з боку російських окупантів. Унаслідок обстрілів загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

Унаслідок ворожих обстрілів у Золотій Балці зафіксовано понад десять "прильотів". Через влучання ворожих снарядів пошкоджено приватний будинок і господарські будівлі.

Крім цього росіяни обстріляли селище Козацьке Новокаховської громади. Унаслідок удару у власному будинку загинув 61-річний чоловік.

За фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Херсонська область

На початку повномасштабного вторгнення РФ Херсонська область, включаючи Херсон, опинилася під окупацією. Восени минулого року українські військові звільнили від ворога правобережну частину Херсонської області. Нині лівий берег у регіоні залишається під контролем загарбників. Останні ж продовжують тероризувати мирне населення правого берега регулярним обстрілом.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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