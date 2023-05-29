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Россияне обстреляли Херсонскую область, есть жертва

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Понедельник 29 мая 2023 16:44
Россияне обстреляли Херсонскую область, есть жертва Фото: Россияне обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Херсонская область подверглась обстрелу со стороны российских оккупантов. В результате обстрелов погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.

В результате вражеских обстрелов в Золотой Балке зафиксировано более десяти "прилетов". Из-за попадания вражеских снарядов повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

Помимо этого россияне обстреляли поселок Казацкое Новокаховской громады. В результате удара в собственном доме погиб 61-летний мужчина.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством областная прокуратура открыла уголовное производство.

Херсонская область

В начале полномасштабного вторжения РФ Херсонская область, включая Херсон, оказалась под оккупацией. Осенью прошлого года украинские военные освободили от врага правобережную часть Херсонской области. В настоящее время левый берег в регионе остается под контролем захватчиков. Последние же продолжают терроризировать мирное население правого берега регулярными обстрелами.

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