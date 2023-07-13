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Росіяни обстріляли Херсонську область: є поранений

Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни в черговий раз обстріляли Херсонську область. Через сьогоднішній ворожжий обстріл Дудчан постраждав літній чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської обласної військової адміністрації.

Сьогодні вечері, за даними ОВА, окупаційні війська завдали удару по житловому будинку в селі Дудчани, через що поранення отримав 71-річний місцевий житель.

Чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну меддопомогу.

Обстріл Херсонської області

Після звільнення українськими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Так, вчора загарбники обстріляли Бериславський район Херсонської області. В результаті чого одна людина отримала поранення.

Також російські окупанти завдали удару по Херсону, одна людина отримала поранення.

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Херсонська областьВійна Росії проти України