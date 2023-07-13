Россияне обстреляли Херсонскую область: есть раненый

Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Из-за сегодняшнего вражеского обстрела Дудчан пострадал пожилой мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской областной военной администрации.
Сегодня вечером, по данным ОВА, оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в селе Дудчаны, из-за чего ранения получил 71-летний местный житель.
Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую медпомощь.
После освобождения украинскими воинами Херсона от оккупации, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона из артиллерии и другого вооружения.
Так, вчера захватчики обстреляли Бериславский район Херсонской области. В результате чего один человек получил ранения.
Также российские кафиры нанесли удар по Херсону, один человек получил ранения.
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