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Россияне обстреляли Херсонскую область более 80 раз: есть раненый

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Херсонская область, Пятница 30 декабря 2022 09:22
Россияне обстреляли Херсонскую область более 80 раз: есть раненый Фото: россияне обстреляли Херсонскую область более 80 раз (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты 81 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики атаковали мирные населенные пункты из артиллерии, РСЗО и минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

В частности, оккупанты атаковали Херсон 27 раз. Российские снаряды попали в магазин, объекты критической инфраструктуры, промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома.

К тому же, в результате российских ударов один человек получил ранение.

Напомним, вчера россияне обстреляли областной кардиологический диспансер в Херсоне, в результате чего пострадали два человека.

Ранее захватчики атаковали деревню Кизомис Белозерской общины Херсонской области. В результате обстрела три человека получили ранения, среди них - подросток.

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