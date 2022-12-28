ua ru
Ср, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли село у Херсонській області: серед поранених - підліток

Новость на русском →
Середа 28 грудня 2022 12:55
Окупанти обстріляли село у Херсонській області: серед поранених - підліток Фото: окупанти обстріляли село у Херсонській області (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 28 грудня, російські окупанти обстріляли село Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Троє людей дістали поранення, серед них - підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Через ворожий обстріл постраждали 3 людини. Серед них 14-річна дитина з мінно-вибуховою травмою", - написав він.

За його словами, всі поранені доставлені до лікарень.

Як повідомлялось, вранці у середу, 28 грудня, про вибухи повідомили і у Херсоні.

Нагадаємо, російські війська минулої доби близько 50 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок атак ворога постраждали щонайменше троє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область Обстріл Вибух
NEWS
Зможуть збивати Shahed. Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря"
Зможуть збивати Shahed. Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря"
DAILY
Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну