Окупанти обстріляли село у Херсонській області: серед поранених - підліток

У середу, 28 грудня, російські окупанти обстріляли село Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Троє людей дістали поранення, серед них - підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Через ворожий обстріл постраждали 3 людини. Серед них 14-річна дитина з мінно-вибуховою травмою", - написав він. За його словами, всі поранені доставлені до лікарень.