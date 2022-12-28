Окупанти обстріляли село у Херсонській області: серед поранених - підліток
У середу, 28 грудня, російські окупанти обстріляли село Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Троє людей дістали поранення, серед них - підліток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Через ворожий обстріл постраждали 3 людини. Серед них 14-річна дитина з мінно-вибуховою травмою", - написав він.
За його словами, всі поранені доставлені до лікарень.
Як повідомлялось, вранці у середу, 28 грудня, про вибухи повідомили і у Херсоні.
Нагадаємо, російські війська минулої доби близько 50 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок атак ворога постраждали щонайменше троє людей.
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