Росіяни обстріляли Херсонщину: дев’ять постраждалих, серед них діти та вагітна жінка

На Херсонщині внаслідок обстрілів та мінно-вибухових інцидентів поранено дев’ять людей, серед яких діти та вагітна жінка. Поліцейські документують наслідки атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Вранці територія Дніпровського району перебувала під артилерійськими обстрілами та ударами РСЗВ. Внаслідок "прильотів" легкі поранення отримали дві жінки віком 50 та 68 років.

Також під ударами ворожої артилерії перебував Центральний район Херсону. В центральній частині міста, як повідомлялось раніше, в результаті обстрілу тяжкі поранення отримали 38-річна вагітна жінка та її сини віком 8 та 17 років.

Вдень Дніпровський район знов потрапив під обстріли ворожої артилерії. Внаслідок них мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримала 68-річна жінка.

Тим часом у мікрорайоні "ХБК" росіяни із дрону скинули боєприпас поруч із 39-річним чоловіком, у результаті чого він отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію та множинні осколкові поранення ноги.

Водночас у Дніпровському районі внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 38-річний містянин. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями грудної клітини й ніг.

А от у Великій Олександрівці 69-річний місцевий житель на присадибній ділянці наступив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву чоловік зазнав вибухової травми та ампутації стопи.