ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне обстреляли Херсонщину: девять пострадавших, среди них дети и беременная женщина

Херсонская область, Воскресенье 05 октября 2025 10:59
UA EN RU
Россияне обстреляли Херсонщину: девять пострадавших, среди них дети и беременная женщина Фото: россияне атаковали Херсонскую область (brovary.net.ua)
Автор: Карина Левицкая

На Херсонщине в результате обстрелов и минно-взрывных инцидентов ранены девять человек, среди которых дети и беременная женщина. Полицейские документируют последствия атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Утром территория Днепровского района находилась под артиллерийскими обстрелами и ударами РСЗО. В результате "прилетов" легкие ранения получили две женщины в возрасте 50 и 68 лет.

Также под ударами вражеской артиллерии находился Центральный район Херсона. В центральной части города, как сообщалось ранее, в результате обстрела тяжелые ранения получили 38-летняя беременная женщина и ее сыновья в возрасте 8 и 17 лет.

Днем Днепровский район вновь попал под обстрелы вражеской артиллерии. В результате них минно-взрывную травму и осколочные ранения получила 68-летняя женщина.

Между тем в микрорайоне "ХБК" россияне с дрона сбросили боеприпас рядом с 39-летним мужчиной, в результате чего он получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию и множественные осколочные ранения ноги.

В то же время в Днепровском районе в результате вражеского обстрела ранения получил 38-летний горожанин. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и ног.

А вот в Великой Александровке 69-летний местный житель на приусадебном участке наступил на противопехотную мину. В результате подрыва мужчина получил взрывную травму и ампутацию стопы.

Массированная атака на Украину

Напомним, что в течение этой ночи Россия осуществила массированную атаку по Украине. Больше всего пострадали Львовская область и город Львов. Для ударов по городу и области враг использовал почти все имеющиеся виды вооружения.

Кроме западных областей, под обстрел попало Запорожье.

Массированная атака вызвала отключение электроэнергии у десятков тысяч людей, часть Черкасской области также осталась без света из-за поврежденных линий электропередач.

Ночью удары нанесли и по объектам критической инфраструктуры Ивано-Франковской области.

Подробнее обо всех последствиях комбинированной атаки РФ по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Война России против Украины
Новости
На Львовщине вдвое возросло количество погибших: ГСЧС показала последствия удара РФ
На Львовщине вдвое возросло количество погибших: ГСЧС показала последствия удара РФ
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии