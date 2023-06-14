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Россияне обстреляли Херсон: травмированы два волонтера, среди них иностранец

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Херсон, Среда 14 июня 2023 21:40
Россияне обстреляли Херсон: травмированы два волонтера, среди них иностранец Фото: россияне обстреляли Херсон, травмированы двое волонтеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 14 июня, российские войска в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела травмированы два волонтера, среди них иностранец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, 14 июня около 18:50 российские войска обстреляли город Херсон. В результате травмированы два волонтера, среди которых иностранец. Они помогали с эвакуацией гражданского населения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, оккупанты совершили минометный обстрел. В результате атаки также повреждена гражданская инфраструктура.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Херсона

После подрыва Каховской ГЭС, оккупанты регулярно обстреливают город, пытаясь помешать эвакуации жителей. Так, захватчики открывали огонь 8 июня, тогда погиб один человек, а еще 18 получили ранения.

На следующий день оккупанты также обстреляли Херсон. А 10 июня россияне расстреляли лодку с людьми, пытавшимися добраться до Херсона с оккупированного левобережья, из-за чего три человека погибли и еще 23 получили ранения.

Вчера, 13 июня, российские военные снова открыли огонь по Херсону.

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