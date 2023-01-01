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Росіяни обстріляли Херсон в новорічну ніч, є загиблий

Фото: росіяни обстріляли Херсон в новорічну ніч, є загиблий (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергій Пишкін

Російські нікчеми завдавали удари по Херсону прямісінько у новорічну ніч. На жаль, є загиблий серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Окупанти не припиняли бити по місту в новорічну ніч. Внаслідок чергового російського обстрілу 1 людина загинула, 1 - поранена", - пише Тимошенко.

Також внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю обласної дитячої лікарні.

Загалом було зафіксовано близько 7 прильотів в місті й вибито більше 700 вікон.

Фото: росіяни обстріляли Херсон в новорічну ніч, є загиблий (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу Росія 40 разів обстріляла Херсонську область, внаслідок чого є поранені.

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