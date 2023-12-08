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Росіяни обстріляли Херсон, є потерпіла та проблеми зі світлом

Херсон, П'ятниця 08 грудня 2023 21:32
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Росіяни обстріляли Херсон, є потерпіла та проблеми зі світлом Фото: в деяких районах Херсону перебої з електроенергії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В деяких районах Херсону після ворожого обстрілу російських окупантів виникли перебої з електрикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко та голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Після ворожого обстрілу у Херсоні в деяких районах виникли перебої з електрикою", - повідомив Мрочко.

Своєю чергою, Прокудін повідомив, що російські окупанти продовжують обстрілювати території Херсону.

"Є влучання у житловий сектор. Зараз відомо, що травму голови отримала 46-річна жінка", - додав він.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні ми повідомляли, що правоохоронці показали, як надавали допомогу жінці, що постраждала від сьогоднішнього обстрілу Херсона.

Росіяни вранці 5 грудня вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу центра міста дві людини загинули, також є поранені.

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