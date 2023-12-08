Россияне обстреляли Херсон, есть потерпевшая и проблемы со светом

В некоторых районах Херсона после вражеского обстрела российских оккупантов возникли перебои с электричеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко и главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"После вражеского обстрела в Херсоне в некоторых районах возникли перебои с электричеством", - сообщил Мрочко.

В свою очередь, Прокудин сообщил, что российские оккупанты продолжают обстреливать территории Херсона.

"Есть попадания в жилой сектор. Сейчас известно, что травму головы получила 46-летняя женщина", - добавил он.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня мы сообщали, что правоохранители показали, как оказывали помощь женщине, пострадавшей от сегодняшнего обстрела Херсона.

Россияне утром 5 декабря в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела центра города два человека погибли, также ранены.

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