Россияне обстреляли Херсон, есть потерпевшая и проблемы со светом
В некоторых районах Херсона после вражеского обстрела российских оккупантов возникли перебои с электричеством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко и главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"После вражеского обстрела в Херсоне в некоторых районах возникли перебои с электричеством", - сообщил Мрочко.
В свою очередь, Прокудин сообщил, что российские оккупанты продолжают обстреливать территории Херсона.
"Есть попадания в жилой сектор. Сейчас известно, что травму головы получила 46-летняя женщина", - добавил он.
Обстрелы Херсона и области
Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.
Сегодня мы сообщали, что правоохранители показали, как оказывали помощь женщине, пострадавшей от сегодняшнего обстрела Херсона.
Россияне утром 5 декабря в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела центра города два человека погибли, также ранены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.