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Росіяни обстріляли Херсон: є поранені

Фото: росіяни обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 11 листопада, знову обстріляли Херсон. В результаті ворожої атаки було поранено двох місцевих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко та Херсонську обласну військову адміністрацію.

За даними Херсонської ОВА, близько 15:20 російські війська вдарили по центральній частині Херсона.

"Внаслідок влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок постраждали двоє людей", - повідомили в адміністрації.

В ОВА пояснили, що 29-річна жінка отримала поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості. Її шпиталізували до лікарні. 

Тим часом у 53-річної херсонки - контузія та травма ноги. Потерпілій надали медичну допомогу, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.

Російські втрати на війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 310 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили понад 1100 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 322 літаки та 324 вертольоти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонокупантиВійна Росії проти України