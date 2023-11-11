Россияне обстреляли Херсон: есть раненые

По данным Херсонской ОВА, около 15:20 российские войска ударили по центральной части Херсона.

"В результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом пострадали два человека", - сообщили в администрации.

В ОВА объяснили, что 29-летняя женщина получила ранения головы, шеи и ног средней степени тяжести. Ее госпитализировали в больницу.

Тем временем у 53-летней херсонки – контузия и травма ноги. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

Российские потери на войне против Украины

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также утраты техники, авиации и других средств войны.

Оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 36 тысяч оккупантов, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 197 летчиков.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 310 тысяч кафиров. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили более 1100 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожены уже 322 самолета и 324 вертолета РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.