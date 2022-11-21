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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, Понеділок 21 листопада 2022 10:43
У Херсоні повідомляють про вибухи Фото: у Херсоні 21 листопада чути вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі звільненого Херсона сьогодні, 21 листопада, повідомляють про вибухи. Причини поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у Херсоні та області не оголошували повітряну тривогу. Наразі місцева влада не давала офіційних коментарів щодо ситуації у місті.

Нагадаємо, що нещодавно російські окупанти обстріляли звільнений Херсон. Внаслідок атаки у місті пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.

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