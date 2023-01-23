Росіяни обстріляли Харківську область: є загибла та поранений

Зокрема, у Куп'янську російський снаряд влучив у подвір'я житлового будинку. У Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок. Внаслідок атаки 49-річний чоловік зазнав поранення.

Окрім того, у селі Петрівка Золочівської громади від російського артилерійського обстрілу загинула 67-річна жінка.

До того ж, близько 22:00 загарбники завдали ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по смт Пісочин Харківського району. Там зруйновано господарчу споруду. Обійшлося без постраждалих.

РБК-Україна повідомляло, що вчора росіяни обстріляли житлові будинки та кладовище у Харківській області.

До того ж, Харківська область залишається однією з найбільш замінованих регіонів України.

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