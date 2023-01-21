Харківська область залишається однією з найбільш замінованих регіонів України, - ОВА
Харківська область і досі залишається однією з найбільш замінованих регіонів України. Тому пріоритетом є очищення області від вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Глава області розповів, що люди повертаються на деокуповані території, тому найважливішим завданням є проведення розмінування. За його словами, Харківська область залишається однією з найзасміченіших вибухонебезпечними предметами.
"В області відновлюється робота мережі медичних закладів. В Ізюмі відновлена робота районної лікарні. Також область продовжує отримувати гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. За цей тиждень до нас надійшло 17 фур з теплим одягом, продуктами харчування та іншими речами", - розповів глава ОВА.
Синєгубов додав, що у Балаклії повністю відновлене функціонування лікарні. Там до роботи повернулися майже усі лікарі, які працювали до початку вторгнення.
Нагадаємо, що чоловік з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої у лісі в Чугуївському районі Харківській області. Вони травмувалися та були госпіталізовані.
Правоохоронці виявили російські боєприпаси під Ізюмом, а також провели ексгумацію тіл загиблих від обстрілів армії РФ.
Також поліція виявила кілька десятків різних вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях Харківської області.
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