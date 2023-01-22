Російські військові обстріляли Харківську область, є загибла: подробиці
Російські військові вдарили артилерією по селу Петрівка Золочівської громади. Внаслідок обстрілу загинула 67-річна жінка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської області Олега Синєгубова.
За словами Синєгубова, росіяни влучили по господарчій споруді та житловому будинку. Окрім того, пізніше, після 15:00, ворог вдарив ще й по кладовищу у селі Гур'їв Козачок, внаслідок чого були пошкоджені могили.
"Також сьогодні під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований у середньому стані", - додав Синєгубов.
Фото: російські військові обстріляли Харківську область, є загибла (t.me/synegubov)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти нещодавно завдали удару по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області з реактивної артилерії.
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