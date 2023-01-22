Російські військові обстріляли Харківську область, є загибла: подробиці

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської області Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, росіяни влучили по господарчій споруді та житловому будинку. Окрім того, пізніше, після 15:00, ворог вдарив ще й по кладовищу у селі Гур'їв Козачок, внаслідок чого були пошкоджені могили.

"Також сьогодні під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований у середньому стані", - додав Синєгубов.

Фото: російські військові обстріляли Харківську область, є загибла (t.me/synegubov)