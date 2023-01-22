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Російські військові обстріляли Харківську область, є загибла: подробиці

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Неділя 22 січня 2023 17:01
Російські військові обстріляли Харківську область, є загибла: подробиці Фото: російські військові обстріляли Харківську область, є загибла (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові вдарили артилерією по селу Петрівка Золочівської громади. Внаслідок обстрілу загинула 67-річна жінка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської області Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, росіяни влучили по господарчій споруді та житловому будинку. Окрім того, пізніше, після 15:00, ворог вдарив ще й по кладовищу у селі Гур'їв Козачок, внаслідок чого були пошкоджені могили.

"Також сьогодні під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований у середньому стані", - додав Синєгубов.

Фото: російські військові обстріляли Харківську область, є загибла (t.me/synegubov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти нещодавно завдали удару по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області з реактивної артилерії.

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