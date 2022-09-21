Росіяни обстріляли Харківську область: є постраждалі, серед них - дитина

Сьогодні 21 вересня російські солдати обстріляли кілька населених пунктів Харківської області. Поранення отримали шестеро людей, серед яких є дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
За його словами, під час сьогоднішнього обстрілу Куп'янська було поранено п'ятеро людей, у тому числі 13-річного хлопчика. Решта постраждалих - троє чоловіків і одна жінка.
Також внаслідок обстрілу росіянами села Стрілеча поранення отримала 55-річна жінка.
Синєгубов зазначив, що всіх постраждалих було госпіталізовано і зараз вони отримують медичну допомогу.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вже обстрілювали Харківську область. Внаслідок їх атаки було пошкоджено Печенізьку греблю.
Також ми писали, що росіяни обстріляли село Волфино (Сумська область). Пошкоджено будинки мирних жителів.
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