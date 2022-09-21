Окупанти обстріляли село в Сумській області: пошкоджено житлові будинки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

За його словами, до житлових будинків Волфино прилетіли 10 ворожих мін. Три будинки були пошкоджені від розривів снарядів, ще один будинок - згорів.

Живицький наголосив, що попередньо жертв у результаті атак росіян немає. При цьому ще уточнюються масштаби руйнувань.

Наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)