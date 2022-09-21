Окупанти обстріляли село в Сумській області: пошкоджено житлові будинки
Сьогодні, 21 вересня, російські окупанти обстріляли село Волфино (Сумська область). Пошкоджено будинки мирних мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За його словами, до житлових будинків Волфино прилетіли 10 ворожих мін. Три будинки були пошкоджені від розривів снарядів, ще один будинок - згорів.
Живицький наголосив, що попередньо жертв у результаті атак росіян немає. При цьому ще уточнюються масштаби руйнувань.
Наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Нагадаємо, сьогодні російські військові також завдали ракетного удару по трьох районах Запоріжжя.
Також ми писали, що окупанти обстріляли Харківську область , внаслідок чого було пошкоджено Чугуївську греблю.
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