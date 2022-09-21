Россияне обстреляли Харьковскую область: есть пострадавшие, среди них - ребенок

По его словам, во время сегодняшнего обстрела Купянска были ранены пятеро человек, в том числе 13-летний мальчик. Остальные пострадавшие - трое мужчин и одна женщина.

Также в результате обстрела россиянами села Стрелечья ранения получила 55-летняя женщина.

Синегубов отметил, что все пострадавшие были госпитализированы и сейчас они получают медицинскую помощь.