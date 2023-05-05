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Росіяни обстріляли групу поліцейських, які евакуювали мешканців Бахмута: є загибла

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Донецька область, П'ятниця 05 травня 2023 19:12
Росіяни обстріляли групу поліцейських, які евакуювали мешканців Бахмута: є загибла Фото: Поліцейські (dn.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська обстріляли групу правоохоронців, які вивозили жителів Бахмута (Донецька область) у більш безпечне місце. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Донецькій області.

"Правоохоронці отримали інформацію, що в Бахмуті потребує евакуації група місцевих жителів кількістю приблизно 20 осіб. Будівля, де вони укрилися, розташована у максимальній близькості до лінії фронту. Аби визволити людей, знадобилися значні сили та ресурси", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадян забирали військові на спецтранспорті та в обумовленій локації передавали їх поліцейським. З лінії бойових дій людей вивозили окремими групами. Евакуювати вдалося тільки 5 осіб, які на той час перебували в укритті, місцезнаходження інших невідомо.

"Дорогою ворог накрив екіпажі вогнем. Літню жінку вбило на очах у сина, решта людей не постраждали. Попри нещадний обстріл, злагоджені дії учасників операції дозволили уникнути значних жертв", - повідомили поліцейські.

Глава поліції Донецької області Руслан Осипенко подякував усім, хто був залучений до проведення заходів, і закликав евакуюватися мешканців Костянтинівки та Часового Яру, а також усіх населених пунктів, наближених до "гарячих точок".

Нагадаємо, що начальник об'єднаного центру Сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький заявив про необхідність найближчим часом евакуювати всіх цивільних з міста Авдіївка Донецької області.

Правоохоронцям вдалося евакуювати ще 20 людей із Бахмута у Донецькій області. Люди весь час перебували у підвалах і через обстріли не мали можливості вийти на поверхню.

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