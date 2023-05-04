Сили оборони хочуть евакуювати всіх цивільних з Авдіївки. Очільник міста відповів

Начальник об'єднаного центру Сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький заявив про необхідність найближчим часом евакуювати всіх цивільних з міста Авдіївка Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що ще на початку 2023 року всіх цивільних було евакуйовано з Мар'їнки. Тепер настала черга Авдіївки.

"В Авдіївці досі залишається мирне населення. Там його залишилось дуже мало і, швидше за все, в найближчі терміни буде евакуйоване все цивільне населення з Авдіївки", - сказав Телятицький .

Він також розповів, що за останню добу на Таврійському напрямку окупанти втратили вбитими і пораненими близько двох рот своїх армійців. За словами військового, росіяни вдаються до "мʼясних штурмів"м - вони відправляються у бій без вогневої підтримки важкої техніки.

А от очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив "Громадському", що сумнівається у повній евакуації цивільних.

"Щодо заяви пресофіцера Таврії, він, мабуть, не розібрався. Всіх неможливо і нереально евакуювати, навіть із законної точки зору. Тобто немає можливості всіх евакуювати. Жодного законного механізму такого немає. Родини з дітьми - так, без проблем. Є і постанова Кабміну", - розповів Барабаш.

Він зауважив, що станом на 4 травня в Авдіївці залишається одна дитина. Влада займається пошуком її батьків, які переховуються. Барабаш також нагадав, що евакуація з Авдіївки відбувається щодня, однак охочих немає.

"Вчора дві людини вивезли, до того кілька днів взагалі нікого не вивозили. Місто під щільними обстрілами вже рік, зараз вдень взагалі не буває тиші. Але люди все одно не поспішають їхати", - розповів Барабаш.