ua ru
Пн, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мальта – Україна: який стадіон прийме матч відбору до Євро-2024

Новость на русском →
Та-Калі, Понеділок 10 липня 2023 17:56
Мальта – Україна: який стадіон прийме матч відбору до Євро-2024 Фото: Руслан Маліновський (у центрі) проти острів'ян у червні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу оголосила місце проведення поєдинку національної команди України проти збірної Мальти у кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Мальта – Україна відбудеться 17 жовтня у передмісті Валлетти Та-Калі. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом на Національній арені.

Найбільший стадіон острівної держави може прийняти 17 тисяч глядачів. Збудована в 1981 році арена була реконструйована в 2016-2017 рр. Окрім домашніх матчів збірної Мальти, споруда була домівкою фіналу Євро-2014 серед 17-річних.

Мальтійці та українці зустрінуться у 8-му турі кваліфікації. Перед вояжем на середземноморський острів на "синьо-жовтих" чекають іспити Англією (9 вересня) та Італією (12 вересня). Натомість 14 жовтня підопічні Сергія Реброва зіграють домашній матч проти Північної Македонії.

Після чотирьох турів відбору лідером групи C залишається Англія (12 очок). Збірна України провела на поєдинок менше, набрала 6 пунктів і йде другою. Натомість мальтійці з чотирма поразками – безнадійний аутсайдер квінтету.

До слова, раніше Україна мінімально переграла збірну Мальти та закріпилася на другому місці групи C.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
NEWS
Чи будуть гарантії та запрошення? Усі розклади для України за день до саміту НАТО
Чи будуть гарантії та запрошення? Усі розклади для України за день до саміту НАТО
DAILY
Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи