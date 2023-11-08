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Росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу у Донецькій області: три людини загинули

Донецька область, Середа 08 листопада 2023 10:00
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Росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу у Донецькій області: три людини загинули Фото: росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу у Донецькій області (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вчора ввечері, 7 листопада, вдарили касетними боєприпасами по селу Багатир у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Донецької обласної прокуратури.

"7 листопада о 19:45, російська армія завдала удару, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню "Смерч" по селу Багатир Волноваського району", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в епіцентрі влучання касетних осколково-фугасних боєприпасів опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти.

В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків. Під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних - це чоловік 58 років, його 60-річна дружина, а також їх 33-річний сусід.

Окрім домогосподарств, також пошкоджено господарські споруди й три автомобілі.

Фото: росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу у Донецькій області (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Так, 29 жовтня у прифронтовому Сіверську Донецької області екіпаж правоохоронців потрапив під артилерійський обстріл. Четверо поліцейських отримали поранення.

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