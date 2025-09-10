Росіяни обстріляли "Джерело нейтронів" в Харкові 74 рази: чим це небезпечно

Ядерний об'єкт у Харкові

Журналісти видання пишуть, зокрема, про лабораторію Харківського фізико-технічного інституту, де знаходиться експериментальний пристрій під назвою "Джерело нейтронів" та кілька десятків кілограмів збагаченого урану.

"Достатньо, якби його розсіяти, щоб забруднити значну частину міста", - ідеться в матеріалі.

Лабораторія розташована за 22 км від лінії фронту.

За даними української влади, споруда була пошкоджена російськими боєприпасами 74 рази.

Після вторгнення РФ у 2022 році вчені припинили експерименти та перевели "Джерело нейтронів" у режим довгострокового вимкнення. Але уран залишився, разом із небезпекою його викиду.

В інших приміщеннях інституту вчені продовжують експерименти з термоядерного синтезу з радіоактивним воднем, незважаючи на щоденні атаки на Харків. Небезпека від Чорнобиля

Окрім цього, в Україні є й інші ядерні об’єкти, такі як реактори для досліджень або виробництва електроенергії, включаючи Чорнобильську АЕС.

"Чим довше триває війна, тим більший ризик удару, який може поширити радіоактивний матеріал на велику територію. Деякі об'єкти мають розширені засоби безпеки, але вони не були побудовані для того, щоб витримувати пряме влучання великої бомби", - йдеться у статті.

Радіаційна небезпека почалася одразу після російського вторгнення у 2022 році, коли війська РФ увійшли до України через Чорнобильську зону, здійнявши пил, насичений невеликими, але помітними слідами плутонію, ізотопів цезію та інших радіоактивних елементів, ризикуючи завдати удару по станції.

У лютому 2025 року російський безпілотник пробив отвір у конструкції укриття з нержавіючої сталі над радіоактивними руїнами реактора №4 Чорнобильської АЕС. Хоча витоку радіації не відбулося, удар порушив герметичність навколо конструкції.