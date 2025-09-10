Россияне обстреляли "Источник нейтронов" в Харькове 74 раза: чем это опасно

Ядерный объект в Харькове

Журналисты издания пишут, в частности, о лаборатории Харьковского физико-технического института, где находится экспериментальное устройство под названием "Источник нейтронов" и несколько десятков килограммов обогащенного урана.

"Достаточно, если бы его рассеять, чтобы загрязнить значительную часть города", - говорится в материале.

Лаборатория находится в 22 км от линии фронта.

По данным украинских властей, сооружение было повреждено российскими боеприпасами 74 раза.

После вторжения РФ в 2022 году ученые прекратили эксперименты и перевели "Источник нейтронов" в режим долгосрочного отключения. Но уран остался, вместе с опасностью его выброса.

В других помещениях института ученые продолжают эксперименты по термоядерному синтезу с радиоактивным водородом, несмотря на ежедневные атаки на Харьков. Опасность от Чернобыля

Кроме этого, в Украине есть и другие ядерные объекты, такие как реакторы для исследований или производства электроэнергии, включая Чернобыльскую АЭС.

"Чем дольше длится война, тем больше риск удара, который может распространить радиоактивный материал на большую территорию. Некоторые объекты имеют расширенные средства безопасности, но они не были построены для того, чтобы выдерживать прямое попадание большой бомбы", - говорится в статье.

Радиационная опасность началась сразу после российского вторжения в 2022 году, когда войска РФ вошли в Украину через Чернобыльскую зону, подняв пыль, насыщенную небольшими, но заметными следами плутония, изотопов цезия и других радиоактивных элементов, рискуя нанести удар по станции.

В феврале 2025 года российский беспилотник пробил отверстие в конструкции укрытия из нержавеющей стали над радиоактивными руинами реактора №4 Чернобыльской АЭС. Хотя утечки радиации не произошло, удар нарушил герметичность вокруг конструкции.