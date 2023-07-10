Росіяни обстріляли Дворічну в Харківській області: постраждала одна людина

Російські військові сьогодні, 10 липня, обстріляли Дворічну в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.
"Сьогодні окупанти обстріляли смт Дворічна Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в результаті ворожого удару постраждав 64-річний чоловік. Медики діагностували у нього осколкове дотичне поранення грудної клітини.
Фото: Дворічна (deepstatemap.live)
"Стан потерпілого задовільний", - додали в ОВА.
Окупанти постійно обстрілюють Харківську область, особливо її прикордонні райони після масштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, що російські війська нещодавно обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожого удару є постраждалий.
Також до цього російські війська завдали удару по місту Первомайській Харківській області. За попередніми висновками, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер".
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