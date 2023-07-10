Россияне обстреляли Двуречную в Харьковской области: пострадал один человек

Российские военные сегодня, 10 июля, обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.
"Сегодня оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеского удара пострадал 64-летний мужчина. Медики диагностировали у него осколочное касательное ранение грудной клетки.
Фото: Двуречная (deepstatemap.live)
"Состояние пострадавшего удовлетворительное", - добавили в ОВА.
Оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область, особенно ее приграничные районы после масштабного вторжения России в Украину.
Напомним, что российские войска недавно обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате вражеского удара есть пострадавший.
Также до этого российские войска нанесли удар по городу Первомайский Харьковской области. По предварительным выводам, россияне ударили по населенному пункту ракетой "Искандер".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.