Росіяни обстріляли Дворічну у Харківській області: дві людини загинули, ще одна поранена

У понеділок, 15 травня, російські війська обстріляли Дворічну у Харківській області. Внаслідок цього загинули дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічна Куп'янського району. На жаль, є жертви серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу загинули 2 людей. Синєгубов повідомив, що загинули 65-річні жінка та чоловік.
"Крім того, цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу", - додав голова ОВА.
Дворічна знаходиться фактично на лінії фронту і регулярно потрапляє під обстріли окупантів.
Нагадаємо, що вночі на понеділок, 15 травня, російські окупанти завдали ударів по приватному житловому сектору Краматорська Донецької області. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Зранку у понеділок, 15 травня, російські окупанти накрили ракетами Авдіївку Донецької області. Четверо людей загинули.
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