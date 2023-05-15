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Росіяни обстріляли Дворічну у Харківській області: дві людини загинули, ще одна поранена

Фото: Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 15 травня, російські війська обстріляли Дворічну у Харківській області. Внаслідок цього загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічна Куп'янського району. На жаль, є жертви серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинули 2 людей. Синєгубов повідомив, що загинули 65-річні жінка та чоловік.

"Крім того, цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу", - додав голова ОВА.

Дворічна знаходиться фактично на лінії фронту і регулярно потрапляє під обстріли окупантів.

Нагадаємо, що вночі на понеділок, 15 травня, російські окупанти завдали ударів по приватному житловому сектору Краматорська Донецької області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Зранку у понеділок, 15 травня, російські окупанти накрили ракетами Авдіївку Донецької області. Четверо людей загинули.

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