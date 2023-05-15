Россияне обстреляли Двуречную в Харьковской области: два человека погибли, еще один ранен

В понедельник, 15 мая, российские войска обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Враг снова обстрелял прифронтовую пгт Двухлетняя Купянского района. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела погибли 2 человека. Синегубов сообщил, что погибли 65-летние женщина и мужчина.
"Кроме того, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. В настоящее время медики оказывают пострадавшему помощь", - добавил глава ОВА.
Двухлетняя находится фактически на линии фронта и регулярно попадает под обстрелы оккупантов.
Напомним, что ночью на понедельник, 15 мая, российские оккупанты нанесли удары по частному жилому сектору Краматорска Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших.
Утром в понедельник, 15 мая, российские оккупанты накрыли ракетами Авдеевку Донецкой области. Четверо человек погибли.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.