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Россияне обстреляли Двуречную в Харьковской области: два человека погибли, еще один ранен

Фото: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 15 мая, российские войска обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг снова обстрелял прифронтовую пгт Двухлетняя Купянского района. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела погибли 2 человека. Синегубов сообщил, что погибли 65-летние женщина и мужчина.

"Кроме того, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. В настоящее время медики оказывают пострадавшему помощь", - добавил глава ОВА.

Двухлетняя находится фактически на линии фронта и регулярно попадает под обстрелы оккупантов.

Напомним, что ночью на понедельник, 15 мая, российские оккупанты нанесли удары по частному жилому сектору Краматорска Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Утром в понедельник, 15 мая, российские оккупанты накрыли ракетами Авдеевку Донецкой области. Четверо человек погибли.

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