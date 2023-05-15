Россияне обстреляли Двуречную в Харьковской области: два человека погибли, еще один ранен

"Враг снова обстрелял прифронтовую пгт Двухлетняя Купянского района. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела погибли 2 человека. Синегубов сообщил, что погибли 65-летние женщина и мужчина.

"Кроме того, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. В настоящее время медики оказывают пострадавшему помощь", - добавил глава ОВА.

Двухлетняя находится фактически на линии фронта и регулярно попадает под обстрелы оккупантов.