Росіяни обстріляли дві громади Дніпропетровської області та пошкодили лінію електропередач

У суботу, 25 лютого, російські військові обстріляли дві громади у Дніпропетровській області та пошкодили лінію електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Сьогодні російська окупаційна армія била по Дніпропетровській області двічі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під обстріли потрапили Червоногригорівська громада Нікопольського району та Великомихайлівська - Синельниківського.
"Ворог бив з важкої артилерії. Обірвав лінію електропередач. Які ще наслідки спричинили обстріли - нині уточнюється. Люди неушкоджені", - додав глава області.
Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 25 лютого 9 разів атакували з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
У п'ятницю, 24 лютого, окупанти випустили понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ по Дніпропетровській області.
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