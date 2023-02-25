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Росіяни обстріляли дві громади Дніпропетровської області та пошкодили лінію електропередач

Фото: Росіяни обстріляли дві громади Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 25 лютого, російські військові обстріляли дві громади у Дніпропетровській області та пошкодили лінію електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні російська окупаційна армія била по Дніпропетровській області двічі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під обстріли потрапили Червоногригорівська громада Нікопольського району та Великомихайлівська - Синельниківського.

"Ворог бив з важкої артилерії. Обірвав лінію електропередач. Які ще наслідки спричинили обстріли - нині уточнюється. Люди неушкоджені", - додав глава області.

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 25 лютого 9 разів атакували з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

У п'ятницю, 24 лютого, окупанти випустили понад 100 снарядів з артилерії та РСЗВ по Дніпропетровській області.

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