Россияне обстреляли две громады Днепропетровской области и повредили линию электропередач

В субботу, 25 февраля, российские военные обстреляли две общины в Днепропетровской области и повредили линию электропередач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Сегодня российская оккупационная армия избивала по Днепропетровской области дважды", - говорится в сообщении.
Под обстрелы попали Красногригорьевская община Никопольского района и Великомихайловская - Синельниковского.
"Враг бил из тяжелой артиллерии. Оборвал линию электропередач. Какие еще последствия повлекли за собой обстрелы - сейчас уточняется. Люди невредимы", - добавил глава области.
Напомним, что российские оккупанты в ночь на 25 февраля 9 раз атаковали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.
В пятницу, 24 февраля, оккупанты выпустили более 100 снарядов из артиллерии и РСЗО по Днепропетровской области.
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