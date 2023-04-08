Росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області: пошкоджено газопровід

У суботу, 8 квітня, російські військові з артилерії обстріляли дві громади у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Знову неспокійно було в Нікопольському районі: агресор атакував район з БпЛА та з важкої артилерії. Під прицілом опинилися Марганецька й Мирівська громади", - йдеться у повідомленні.
Лукашук зазначив, що було пошкоджено газогін та паркан. Наслідки ще уточнюються, але на щастя, людей не зачепило.
"Більше ворожих обстрілів протягом сьогоднішнього дня в області не зафіксовано. Ситуація контрольована в усіх наших громадах", - додав глава облради.
Нагадаємо, що у четвер, 6 квітня, російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії.
У середу, 5 квітня, російські окупанти обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждали будинки та електромережі.
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