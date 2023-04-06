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Росіяни обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії

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Дніпропетровська область, Четвер 06 квітня 2023 20:59
Росіяни обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 6 квітня, російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Знову обстріли, знову Нікопольщина під ворожим вогнем. Протягом дня окупанти двічі вдарили по району: поцілили по Марганецькій громаді та по самому Нікополю з важкої артилерії", - йдеться в повідомленні.

За словами Лукашука, внаслідок обстрілу люди не постраждали. Наразі уточнюються наслідки атак.

Нагадаємо, у середу, 5 квітня, російські окупанти обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждали будинки та електромережі.

Також раніше ми писали, що 31 березня російські війська двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району.

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Нікополь Дніпропетровська область
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