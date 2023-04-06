Росіяни обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії
У четвер, 6 квітня, російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"Знову обстріли, знову Нікопольщина під ворожим вогнем. Протягом дня окупанти двічі вдарили по району: поцілили по Марганецькій громаді та по самому Нікополю з важкої артилерії", - йдеться в повідомленні.
За словами Лукашука, внаслідок обстрілу люди не постраждали. Наразі уточнюються наслідки атак.
Нагадаємо, у середу, 5 квітня, російські окупанти обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждали будинки та електромережі.
Також раніше ми писали, що 31 березня російські війська двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району.
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