Окупанти обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки (фото)
У середу, 5 квітня, російські окупанти обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждали будинки та електромережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нікопольського міського голови Олександра Саюка.
"Вдень російські війська здійснили обстріл Нікополя. На щастя, без поранених та загиблих", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відомо про пошкодження 14 приватних житлових будинків, 15 господарчих споруд, 2 легкових автомобілів. Зруйновано будівлю магазину, інформація уточнюється.
"Також були пошкоджені лінії електромереж та газопроводу. Відповідні фахівці працюють над їх відновленням", - додав мер міста.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 31 березня, російські окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району.
Також у четвер, 30 березня, російські військові використовуючи ствольну артилерію обстріляли Нікопольський район.
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