Россияне обстреляли две громады в Днепропетровской области: поврежден газопровод

В субботу, 8 апреля, российские военные из артиллерии обстреляли две общины в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Снова неспокойно было в Никопольском районе: агрессор атаковал район из БпЛА и тяжелой артиллерии. Под прицелом оказались Марганецкая и Мировская общины", - говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что были повреждены газопровод и забор. Последствия еще уточняются, но к счастью, людей не задело.

"Больше вражеских обстрелов в течение сегодняшнего дня в области не зафиксировано. Ситуация контролируется во всех наших общинах", - добавил глава облсовета.