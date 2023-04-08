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Россияне обстреляли две громады в Днепропетровской области: поврежден газопровод

Фото: Россияне обстреляли две общины в Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 8 апреля, российские военные из артиллерии обстреляли две общины в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Снова неспокойно было в Никопольском районе: агрессор атаковал район из БпЛА и тяжелой артиллерии. Под прицелом оказались Марганецкая и Мировская общины", - говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что были повреждены газопровод и забор. Последствия еще уточняются, но к счастью, людей не задело.

"Больше вражеских обстрелов в течение сегодняшнего дня в области не зафиксировано. Ситуация контролируется во всех наших общинах", - добавил глава облсовета.

Напомним, что в четверг, 6 апреля, российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.

В среду, 5 апреля, российские оккупанты обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадали дома и электросети.

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Российская ФедерацияНикопольДнепропетровская областьВойна в Украине