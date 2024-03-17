Росіяни обстріляли два селища у Харківській області, є поранені

За фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) були розпочаті досудові розслідування.

За даними слідства, 17 березня близько дев'ятої ранку російські загарбники обстріляли Ківшарівку, попередньо з артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Внаслідок ворожої атаки постраждала 62-річна жінка, у неї гостра реакція на стрес. Також були пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад.

Крім того, у неділю вранці війська РФ завдали авіаудар із використанням КАБ-250 по селищу Золочів.

У населеному пункті в результаті атаки було пошкоджено один житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

Також раніше повідомлялося, що сьогодні вранці, близько 9:15, інтервенти здійснили ракетний удар по Бугаївці під Вовчанськом. За попередніми даними, удар був завданий ракетою типу С-300. Під обстріл потрапив пункт розташування швидкої медичної допомоги.

Внаслідок російської атаки у населеному пункті отримали поранення 36-річний фельдшер та 56-річний водій "швидкої".

Російські удари по Харківу та області

Нагадаємо, що Харків та населені пункти області майже щоденно потрапляють під ворожі обстріли, зокрема, і через близькість до кордону з РФ.

Також повідомлялося, що 16 березня російський дрон-камікадзе типу "Шахед" вдарив по селу Козача Лопань під Харковом. Був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.

А 15 березня окупанти завдали ракетного удару по селищу Золочів у Харківській області. Було знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги.