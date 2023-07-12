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Росіяни обстріляли два села в Донецькій області: поранено сімох людей

Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 12 липня, обстріляли два села в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки постраждало семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Обстріл села у Бахмутському районі

12 липня 2023 року окупанти здійснили авіаудар по Званівці Бахмутського району.

Снаряд потрапив у двоповерховий житловий будинок, внаслідок чого отримали поранення чотири жінки та чоловік, які на момент атаки перебували вдома.

Обстріл села у Покровському районі

Близько 13:30 внаслідок артобстрілу села Бердичі Очеретинської ОТГ, зазнали осколкових поранень двоє сусідів 68 та 83 років.

"Місцеві мешканці перебували на вулиці, неподалік власних домівок", - пояснили у прокуратурі.

Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Російські війська щодня ведуть обстріли по містах та селах Донецької області - прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Нещодавно російські війська обстріляли населені пункти в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинула жінка, ще четверо людей дістали поранення.

Пізніше окупанти атакували місто Лиман, кількість загиблих внаслідок обстрілу знову зросла. Наразі відомо про 9 жертв ударів.

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