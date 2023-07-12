Россияне обстреляли два села в Донецкой области: ранены семь человек

Российские войска сегодня, 12 июля, обстреляли два села в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Обстрел села в Бахмутском районе
12 июля 2023 года оккупанты совершили авиаудар по Звановке Бахмутского района.
Снаряд попал в двухэтажный жилой дом, в результате чего получили ранения четыре женщины и мужчина, которые на момент атаки находились дома.
Обстрел села в Покровском районе
Около 13:30 в результате артобстрела села Бердичи Очеретинской ОТГ, получили осколочные ранения двое соседей 68 и 83 лет.
"Местные жители находились на улице, недалеко от собственных домов", - пояснили в прокуратуре.
Правоохранители уже начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Российские войска ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.
Недавно российские войска обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате вражеских атак погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.
Позже оккупанты атаковали город Лиман, количество погибших в результате обстрела снова возросло. Пока известно о 9 жертвах ударов.
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