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Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської області та пошкодили базу відпочинку

Фото: Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 24 березня, російські військові обстріляли два райони Дніпропетровської області та пошкодили базу відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Агресор продовжує чинити терор мирного населення. Протягом дня армія РФ кілька разів вдарила по Нікопольському району. Атакували три громади - Марганецьку, Мирівську та сам Нікополь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти також обстріляли Великомихайлівську громаду, що в Синельниківському районі.

"Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала будівля бази відпочинку, зачепило та електромережі. Всюди минулося без постраждалих", - додав глава облради.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській та Донецькій областях. На жаль, в Первомайському є поранена жінка.

У четвер, 23 березня, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав один чоловік.

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