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Россияне обстреляли два района Днепропетровской области и повредили базу отдыха

Фото: Россияне обстреляли два района Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 марта, российские военные обстреляли два района Днепропетровской области и повредили базу отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Агрессор продолжает совершать террор мирного населения. В течение дня армия РФ несколько раз ударила по Никопольскому району. Атаковали три общины - Марганецкую, Мировскую и сам Никополь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты также обстреляли Великомихайловскую общину в Синельниковском районе.

"В результате обстрелов повреждения получило здание базы отдыха, зацепило и электросети. Везде обошлось без пострадавших", - добавил глава облсовета.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской и Донецкой областях. К сожалению, в Первомайском есть раненая женщина.

В четверг, 23 марта, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела пострадал один человек.

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