Росіяни з артилерії обстріляли Нікопольський район: постраждав один чоловік

У четвер, 23 березня, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав один чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Сьогодні був вкрай напружений день. Агресор знову атакував область з дронів і важкої артилерії. Постраждав чоловік", - заявив Лукашук.

За його словами, було п’ять атак по Нікопольському району. Окупанти обстріляли Червоногригорівську, Мирівську громади та сам Нікополь.

"В місті внаслідок обстрілу постраждав 73-річний чоловік, його шпиталізували. Він в стабільному стані, медики надали пенсіонеру необхідну допомогу. Наразі інформація щодо руйнувань уточнюється", - додав Лукашук.