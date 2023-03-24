Росіяни обстріляли Дніпропетровську й Донецьку області, є поранена жінка

Російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській та Донецькій областях. На жаль, в Первомайському є поранена жінка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, окупанти обстріляли місто Марганець в Дніпропетровській області й Орлівку, а також Первомайський в Донецькій області. "В селі Первомайський є поранена жінка", - додав голова Офісу президента.