Россияне обстреляли два города в Харьковской области, есть пострадавшие
Российские захватчики атаковали два города в Харьковской области. В результате обстрелов получили ранения два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
Так, 6 января около 10:00 россияне совершили минометный обстрел города Волчанск. Минно-взрывную травму получил местный житель.
Также в результате обстрела повреждены жилые здания и территория предприятия.
Кроме того, сегодня около 00:30 российские военные из РСЗО обстреляли город Купянск. Получили повреждения здание школы и жилые дома.
Из-за российских обстрелов получила ранения мирная жительница.
Кроме того, в течение ночи оккупанты продолжали обстрелы города, из-за чего повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, 5-ти этажный жилой дом, детский сад.
Фото: Россияне обстреляли два города в Харьковской области (t.me/pgo_gov_ua)
Атака " Шахедов" 5 января
5 января российские оккупанты атаковали территорию Украины двумя волнами "Шахедов" - вечером и под утро. Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили 29 дронов, силы ПВО сбили 21 из них.
В Черкасской области из-за падения обломков поврежден ЛЭП, в Николаевской области - попадание на территории предприятия. В Херсонской области дроны атаковали модульный городок.
Детальнее о последствиях ночных атак можно узнать в материале РБК-Украина.
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