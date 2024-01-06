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Россияне обстреляли два города в Харьковской области, есть пострадавшие

Суббота 06 января 2024 16:03
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Россияне обстреляли два города в Харьковской области, есть пострадавшие Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики атаковали два города в Харьковской области. В результате обстрелов получили ранения два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Так, 6 января около 10:00 россияне совершили минометный обстрел города Волчанск. Минно-взрывную травму получил местный житель.

Также в результате обстрела повреждены жилые здания и территория предприятия.

Кроме того, сегодня около 00:30 российские военные из РСЗО обстреляли город Купянск. Получили повреждения здание школы и жилые дома.

Из-за российских обстрелов получила ранения мирная жительница.

Кроме того, в течение ночи оккупанты продолжали обстрелы города, из-за чего повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, 5-ти этажный жилой дом, детский сад.

Фото: Россияне обстреляли два города в Харьковской области (t.me/pgo_gov_ua)

Атака " Шахедов" 5 января

5 января российские оккупанты атаковали территорию Украины двумя волнами "Шахедов" - вечером и под утро. Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили 29 дронов, силы ПВО сбили 21 из них.

В Черкасской области из-за падения обломков поврежден ЛЭП, в Николаевской области - попадание на территории предприятия. В Херсонской области дроны атаковали модульный городок.

Детальнее о последствиях ночных атак можно узнать в материале РБК-Украина.

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