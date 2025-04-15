Росіяни обстріляли дронами промзону Слов'янська, є руйнування та поранений

Внаслідок обстрілу, згідно з даними ДСНС, виникла пожежа в будівлі СТО, а також поруч розташованій складській споруді. Рятувальникам знадобилась три години, щоб приборкати вогонь на площі 100 кв. м.

Фото: наслідки обстрілу Слов'янська (t.me/dsns_telegram)

"Також вони ліквідували пожежу в будівлі СТО та шести транспортних засобів на загальній площі 500 кв.м", - пише ДСНС.

Станом на зараз відомо про одного пораненого. Також через обстріл пошкоджені: