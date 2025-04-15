Росіяни обстріляли дронами промзону Слов'янська, є руйнування та поранений

Російські терористи атакували безпілотними літальними апаратами (БпЛА) Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки є руйнування у промисловій зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
Внаслідок обстрілу, згідно з даними ДСНС, виникла пожежа в будівлі СТО, а також поруч розташованій складській споруді. Рятувальникам знадобилась три години, щоб приборкати вогонь на площі 100 кв. м.
Фото: наслідки обстрілу Слов'янська (t.me/dsns_telegram)
"Також вони ліквідували пожежу в будівлі СТО та шести транспортних засобів на загальній площі 500 кв.м", - пише ДСНС.
Станом на зараз відомо про одного пораненого. Також через обстріл пошкоджені:
Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно вдається до обстрілів території України. Найбільше страждають прифронтові області та населені пункти. Для ударів ворог застосовує ракети різних типів, безпілотники, артилерію й керовані авіаційні бомби (КАБи).
До атаки дронів терористи вдаються кожної ночі. Наприклад, у ніч на 15 квітня ворог запустив проти України 52 ударних БпЛА й балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.
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