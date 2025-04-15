Россияне обстреляли дронами промзону Славянска, есть разрушения и раненый

В результате обстрела, согласно данным ГСЧС, возник пожар в здании СТО, а также рядом расположенной складской постройке. Спасателям понадобилось три часа, чтобы потушить огонь на площади 100 кв. м.

Фото: последствия обстрела Славянска (t.me/dsns_telegram)

"Также они ликвидировали пожар в здании СТО и шести транспортных средств на общей площади 500 кв.м", - пишет ГСЧС.

По состоянию на сейчас известно об одном раненом. Также из-за обстрела повреждены: