Россияне обстреляли дронами промзону Славянска, есть разрушения и раненый

Российские террористы атаковали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) Славянск Донецкой области. В результате атаки есть разрушения в промышленной зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.
В результате обстрела, согласно данным ГСЧС, возник пожар в здании СТО, а также рядом расположенной складской постройке. Спасателям понадобилось три часа, чтобы потушить огонь на площади 100 кв. м.
Фото: последствия обстрела Славянска (t.me/dsns_telegram)
"Также они ликвидировали пожар в здании СТО и шести транспортных средств на общей площади 500 кв.м", - пишет ГСЧС.
По состоянию на сейчас известно об одном раненом. Также из-за обстрела повреждены:
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Больше всего страдают прифронтовые области и населенные пункты. Для ударов враг применяет ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы).
К атаке дронов террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 15 апреля враг запустил против Украины 52 ударных БпЛА и баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.
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