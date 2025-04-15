RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне обстреляли дронами промзону Славянска, есть разрушения и раненый

Фото: последствия обстрела Славянска (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) Славянск Донецкой области. В результате атаки есть разрушения в промышленной зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.

В результате обстрела, согласно данным ГСЧС, возник пожар в здании СТО, а также рядом расположенной складской постройке. Спасателям понадобилось три часа, чтобы потушить огонь на площади 100 кв. м.

 

Фото: последствия обстрела Славянска (t.me/dsns_telegram)

"Также они ликвидировали пожар в здании СТО и шести транспортных средств на общей площади 500 кв.м", - пишет ГСЧС.

По состоянию на сейчас известно об одном раненом. Также из-за обстрела повреждены:

  • здания автомойки;
  • СТО;
  • 18 автомобилей;
  • 5 промышленных сооружений.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Больше всего страдают прифронтовые области и населенные пункты. Для ударов враг применяет ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы).

К атаке дронов террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 15 апреля враг запустил против Украины 52 ударных БпЛА и баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине