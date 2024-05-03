UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Донецьку область "Ураганом": троє людей загинули, є поранені

Фото: росіяни обстріляли Донецьку область дронами й артилерією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи завдали удари артилерією та дроном по Покровському та Бахмутському районах Донецької області. Відомо про трьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офіс генерального прокурора.

Курахово 

Внаслідок удару загинули двоє людей. Зокрема поранення отримала 33-річна жінка й 48-річний чоловік. Як розповідає Донецька обласна прокуратура, ворог обстріляв місто ймовірно з РСЗВ "Ураган". 

Часів Яр 

Через атаку FPV-дрона загинув 55-річний цивільний. Ще двоє громадян віком 46 й 53 років отримали поранення. 

Нетайлове 

Під час артилерійського обстрілу поранення отримав 71-річний пенсіонер. Його госпіталізували для надання медичної допомоги. 

Ситуація в Донецькій області 

Населені пункти Донецької області регулярно перебувають під обстрілами через свою близькість до фронту. Як приклад, лише нещодавно ворог обстріляв багатоповерхівку у Селидовому внаслідок чого щонайменше 5 людей отримали поранення. Зокрема через обстріл села Калиново, вчора, 2 травня, також загинула людина й ще двоє були поранені

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьВійна в Україні