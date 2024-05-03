Росіяни обстріляли Донецьку область "Ураганом": троє людей загинули, є поранені

Курахово

Внаслідок удару загинули двоє людей. Зокрема поранення отримала 33-річна жінка й 48-річний чоловік. Як розповідає Донецька обласна прокуратура, ворог обстріляв місто ймовірно з РСЗВ "Ураган".

Часів Яр

Через атаку FPV-дрона загинув 55-річний цивільний. Ще двоє громадян віком 46 й 53 років отримали поранення.

Нетайлове

Під час артилерійського обстрілу поранення отримав 71-річний пенсіонер. Його госпіталізували для надання медичної допомоги.

Ситуація в Донецькій області

Населені пункти Донецької області регулярно перебувають під обстрілами через свою близькість до фронту. Як приклад, лише нещодавно ворог обстріляв багатоповерхівку у Селидовому внаслідок чого щонайменше 5 людей отримали поранення. Зокрема через обстріл села Калиново, вчора, 2 травня, також загинула людина й ще двоє були поранені.