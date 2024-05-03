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Окупанти фугасами обстріляли Курахове: є жертви та поранені (фото)

Донбас, П'ятниця 03 травня 2024 10:19
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Окупанти фугасами обстріляли Курахове: є жертви та поранені (фото) Фото: окупанти обстріляли Курахове 3 травня, є жертви (facebook.com/romanpadun.kuraxove)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська у п'ятницю, 3 травня, атакували місто КУрахове Дронецької області. Двоє людей загинули.

Про це повідомив голова Курахівської міської військової адміністрації (МВА) Роман Падун, пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Сьогодні рано вранці ворог знову обстріляв Курахове осколково-фугасними боєприпасами", - розповів він.

В зоні ураження, за даними голови МВА, опинилася центральна частина міста, пошкоджено багатоповерхівки.

"Поранено двоє людей, двоє загинули. Вся інформація щодо пошкоджень та руйнувань уточнюється", - зазначив Падун.

Фото наслідків обстрілу Курахового (facebook.com/romanpadun.kuraxove)

Вечірній обстріл Курахового

Ввечері окупанти також атакували Курахове, вдаривши по південним околицям міста. Пошкоджено електричні мережі, частина міста залишається без електропостачання.

Ситуація у Донецькій області

Російські війська постійно атакують Донецьку область, використовуючи різні види озброєння. Загарбники не залишають мети вийти на межі Донецької та Луганської областей.

Наприклад, російське командування дало завдання захопити Часів Яр до 9 травня. Водночас, у ЗСУ запевнили, що окупанти не зможуть захопити Часів Яр до зазначеної дати.

Зазначимо, російським окупаційним військам за даними на 2 травня все ж таки вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному, на Авдіївському напрямку. ЗСУ запровадили резерви для стабілізації.

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